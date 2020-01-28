ليست المرة الأولي .. أردوغان: حفتر لا يهتم بالحل السياسي وأغلب قواته من المرتزقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا، مُتهمًا إياه بأن من يقف وراءه بمثابة “مرتزقة”.

وتابع الرئيس التركي في كلمة له، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، في العاصمة داكار، نشرتها وكالة “الأناضول” التركية، أن حفتر يستعين بعناصر من المرتزقة، موضحًا أن الجميع يعلم بأن من يقف وارءه، “مرتزقة” أيضًا.

وفي ختام حديثه، شدد الرئيس التركي على أن حفتر لا يتمتع حاليًا بأية صفة أو منصب رسمي في ليبيا، وكذلك الأمر على صعيد المجتمع الدولي، – حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24