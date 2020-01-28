مستشفى الهضبة يسجل إنجازا بالقسطرة القلبية

سجل قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقا)، أعلى قيمة له منذ أكثر من 10 سنوات في معدل إجراء العمليات.

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، إن الإحصائية السنوية للقسم أظهرت إجراء 700 عملية قسطرة علاجية وتشخيصية وتركيب منظم نبضات قلب دائم ومؤقت خلال عام 2019.

يشار إلى أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى الهضبة دخل الخدمة من جديد منتصف فبراير من العام الماضي بعد إطلاق الوزارة خطة لدعم القطاع الصحي العام واستعادة تشغيل المستشفيات بكامل قدرتها الاستيعابية، حيث تم تشغيل الأقسام وتجهيزها، وإصلاح جهاز القسطرة القلبية المتوقف عن العمل خلال عام 2014.

وتصدّر مركز طرابلس الطبي قبل أن يصدر قرار بترفيعه إلى مستشفى جامعي، قائمة نشاط أقسام قسطرة وجراحة القلب في ليبيا عامي 2010 و2011 بواقع 1428 عملية و1099 عملية على التوالي.

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