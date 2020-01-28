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داخلية الوفاق تبحث ملف المهاجرين غير الشرعيين بمصراته

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وكـيل وزارة الـداخلية لـشؤون الـهجرة غـير الـشرعية بحكومة الوفاق محمد الشيباني، الـثلاثاء، مع عضو المـجلس الـبلدي مـصراته، لمناقشة واسـتعراض عـدد مـن الـمواضيع الـمتعلقة بـالـمهاجرين غـير الـشرعيين داخـل البـلدية.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل فيس بوك، تـم خـلال اللـقاء الـذي حضره مـستشار الـوكيل ورئـيس قـسم مـتابعة مـراكز الإيـواء بـمكتب الـوكيل، الـوقوف عـلى الـمشاكل الـتي تـواجه هـؤلاء الـمهاجرين, وإيـجاد الـحلول لـها وحـلحلتها خـاصةً للـفئة الـمستضعفة مـنهم، وفق المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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