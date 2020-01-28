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طرابلس.. توأمة بين مديرية الأمن والإسعاف والطوارئ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث مدير أمن مديرية طرابلس أسامة عويدان، مع مدير عام جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى محمد كريمة، وعدد من المسؤولين بالجهاز والأقسام ومكاتب الخدمات الطبية، الثلاثاء، تعزيز التعاون والاتفاق على تجهيز برنامج الكتيب الصحي لمنتسبي المديرية.

ووفق مديرية الأمن، فقد خلص الاجتماع إلى الاتفاق على عقد توأمة بين مديرية أمن طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ، واستحداث خدمة الطبيب الزائر الذي يهدف لاستضافة أطباء استشاريين في كل التخصصات بهدف تقديم الخدمة للمريض في مكان إقامته، وذلك لتحقيق رؤية المديرية بتقديم خدمة شاملة ومتكاملة للمواطن في جميع أحياء العاصمة طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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