اعتداءات تقطع الكهرباء عن منازل بالناصرية والنجيلة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة الخط الغربي من 30 الناصرية بدائرة توزيع الجفارة تقدر بمسافة 3500 متر من أسلاك النحاس، والتي تغذي نحو 6 محولات ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدة منازل في المنطقة.

وقالت الشركة إنه تم الاعتداء أيضا على خط معهد النفط من 30 الحشان بدائرة توزيع النجيلة وسرقة أسلاك الكهرباء التي تقدر بمسافة ألف متر وتغذي نحو أربع محولات ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن منطقة النجيلة.

وناشدت الشركة الجهات ذات العلاقة في بلدية الجفارة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر معلنة إخلاء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء نتيجة هذا العمل الإجرامي.

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