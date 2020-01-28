ليبيا تودع الكيش .. صوت مدني يختفي

خبر أحزن معظم النشطاء المدنيين وحاز على الاهتمام في منصات التواصل الاجتماعي، هو خبر وفاة الناشط المدني طارق الكيش إبن مدينة الرجبان بعد أن صدمته سيارة مدنية بينما كان يعمل في مشروع الكهرباء داخل المدينة.

وفور إشاعة الخبر تواصلت قناة 218 نيوز مع عضو مجلس النواب عن المدينة صلاح الصهبي الذي تأسف لنبأ وفاة طارق الكيش قائلاً إنه لطالما أطلق تحذيرات للسائقين طيلة المدة الماضية بتوخي الحذر في المنطقة التي توفي فيها مضيفاً أن الكيش قام بوضع علامات مميزة للمشروع الذي يشرف عليه والطرقات التي تربطه به لكن ذلك لم يمنع الموت من مباغتته حيث توفي بعد حادث السير بوقت وجيز وهو نبأ مثّل صدمة لسكان الرجبان ولكل النشطاء المدنيين في ليبيا الذين كان الكيش على علاقة طيبة مع أغلبهم.

الموت المفاجئ يغيب صوتاً من الأصوات التي عُرفت طيلة السنوات الماضية بانحيازها لخيارات الشعب الليبي في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وبناء نموذج مدني ديموقراطي حديث يتمثل في التداول السلمي على السلطة واحترام خيارات الشعب مهما كانت.

وكان الكيش دائم المشاركة في كثير من المظاهرات بالعاصمة طرابلس التي كانت ترفض تغول التشكيلات المسلحة وتطالب بالحفاظ على المسار الديموقراطي .

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