مدير المرصد السوري: ليس للدواعش والجهاديين وجهة سوى ليبيا

قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: إن قضية المرتزقة السوريين التابعين لتركيا تفاقمت وباتت قضية رأي عام في سوريا وليبيا، وسط استياء الشعبين تجاهها.

وأشار عبد الرحمن، خلال لقاء متلفز الثلاثاء، إلى مقطع فيديو انتشر لمرتزقة سوريين يتباهون بالحصول على الدينارات الليبية والدولارات الأمريكية من عملهم كمرتزقة، مؤكداً أن 62 من المقاتلين الذين ذهبوا إلى ليبيا وصلوا إلى إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية من خلال الرواتب الشهرية التي دفعت لهم.

ونوّه إلى استمرار عملية نقل المرتزقة، وأن 3400 مرتزق حاليا داخل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى ما يزيد عن 2000 مرتزق في معسكرات تركيا.

وأفاد مدير المرصد السوري، بأن حصيلة قتلى المرتزقة في ليبيا بلغت 42 قتيلا، متابعا: “بالأمس شهدنا مقتل 3 من المقاتلين المرتزقة بقصف جوي للجيش الليبي”

واستطرد قائلا: “انكشف أمر المهدي الحاراتي وعبدالحكيم بلحاج منذ نوفمبر عام 2012، عندما كانا ينقلان الجهاديين والسلاح تحت مسمى المواد الإغاثية، اليوم الأمر أصبح عكسي بعد أن دمروا ثورة الشعب السوري وانتقلوا لتدمير الشعب الليبي”

وأكمل: “منذ أكتوبر الفائت بدأت تركيا في نقل الجهاديين.. وهناك عناصر من “داعش” فُقدوا فأين هم؟ أين عشرات الآلاف الذين تحدث عنهم الرئيس “ترامب” ومن سيطر على إدلب؟ هؤلاء ليس لهم طريق إلا الذهاب إلى ليبيا والقتال هناك بما يخدم مصالح “أردوغان” والتخلص من الجهاديين في آن واحد”

وتابع: “هناك مجموعات جهادية كـ”حراس الدين” و”أنصار الإسلام” وأيضا الحزب الإسلامي التركستاني.. أين سيذهبون؟”