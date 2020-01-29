“الوطنية للنفط”:الخسائر جراء وقف التصدير تجاوزت النصف مليار دولار

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جملة من البيانات الحديثة نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط في وقت متاخر من يوم الثلاثاء حول ما نتج عن إغلاق الموانئ النفطية ووقف عمليات التصدير على مدار الــ 10 أيام.

أعلنت المؤسسة في هذا الصدد عن ارتفاع خسائرها بعد وقف التصدير في الفترة ما بين الــ 18 من شهر يناير الجاري وحتى يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر،فوفقاً للبيانات الحديثة فإن الخسائر بلغت 502 مليون دولار “نصف مليار” وأن متوسط الخسائر اليومية بلغت 50 مليون دولار.

وأوضحت المؤسسة بأن عمليات الإنتاج بلغت 271 ألف برميل يومياً بزيادة طفيفة قدرها 9000 برميل من حقل الشرارة لغايات تزويد محطة أوباري الكهربائية لضمان استمرار عملها.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى جميع المحتجين بإعادة عمليات التصدير بعد مرور أكثر من 10 أيام على إغلاقها.

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