“اجتماعي ورفلة” يستقبل الوفود المشاركة بالملتقى التشاوري

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بدأ المجلس الاجتماعي لـ “قبائل ورفلة” منذ صباح أمس الثلاثاء في استقبال الوفود المشاركة في فعاليات الملتقى التشاوري للقبائل والمدن الليبية الذي تحتضنه وتنظمه مدينة بني وليد، لبحث المستجدات والأوضاع التي تمر بها البلاد.

ينعقد الملتقى اليوم الأربعاء وتتكون الوفود التي تصل تباعاً من جميع المدن والقبائل الليبية من غرب البلاد وشرقها وجنوبها ووسطها –وفقاً لما ذكره القيمون على الملتقى من مجلس قبائل ورفة.

وتجدر الإشارة إلى أن “اجتماعي ورفلة” قد دعا كافة المجالس الاجتماعية في ليبيا، وعموم قياداتها وفعالياتها الشعبية لحضور الملتقى، من أجل التباحث والتشاور علي اخر المستجدات علي الساحة الليبية.

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