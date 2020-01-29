افتتاح مركز شرطة “الفايدية” بالجبل الأخضر

متابعة|218

قام وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف،بإعادة فتتاح مركز شرطة الفايدية التابع لمديرية أمن شحات، بالجبل الأخضر، بعد استكمال صيانته من جديد.

وأشار مدير أمن شحات، العميد دكتور محمد فرج، إلى أن مركز شرطة الفايدية من أقدم المراكز بالمنطقة وتم صيانته وترميمه بالكامل ، تحت إشراف جهاز تطوير المدن،ليكون من المباني الحديثة ولائقاً باداء ومهام عناصر المديرية للأعمال المناطة بهم في حماية المواطن وتأمين المنطقة.

وحضر حفل إعادة الافتتاح أيضاً المساعد للشؤون الأمنية لمديرية أمن شحات عقيد خالد عبدالله ومدير مكتب وزير الداخلية مقدم محمد الوزري وعدد من ورؤساء المراكز والأقسام بمديرية أمن شحات، إضافة إلى المهندسين المشرفين على المشروع من جهاز تطوير المدن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية