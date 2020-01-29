زليتن..مشاكل تقنية في أنبوب الصرف الناقل للبحر

أوضح مدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي زليتن المهندس علي رجب الخلاب ـ في تصريح لمكتب الإعلام ببلدية زليتن- أن سبب طفو وارتفاع خط أنابيب المياه الرئيسي لمحطة ضخ مياه الأمطار إلى شاطئ البحر ناتج من تدفق المياه الجوفية بالمنطقة التي يمر بها الأنبوب وارتفاع منسوبها ، علاوةً لطبيعة الأرض في بقعة يصعب فيها الحفر بعمق أكثر.

وأشار “الخلاب” إلى أن هذه الأنابيب مصنعة من الألياف البلاستكية حيث بدأ تنفيذها وتشغيلها في سنة 2008 م وذات سمك 2م و 70سم . .ومن الصعب معالجة هذا الإشكال وخاصة في ظل نقص الإمكانيات والخبرة في هذا الجانب وسيقتصر عمل الشركة في إنقاص منسوب المياه الجوفية عن طريق مضخة غاطسة ومحاولة إرجاع الأنبوب إلى مستواه الطبيعي .

وأوضح “الخلاب” أن المكتب ينسق مع المهندسين والمكاتب الاستشارية ذات الخبرة في هذا المجال، لتقديم مقترح للمجلس البلدي ولمجلس إدارة الشركة بالخصوص ،لافتا أن حل المشكلة يحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية وأن الأنبوب يعد الوحيد في زليتن لتصريف المياه .

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