“العربية”: تركيا تنزل جنودها بـ “طرابلس” على متن بارجتين حربيتين

ذكرت قناة العربية الإخبارية أن جنوداً أتراكاً قد تم إنزالهم، فجر الأربعاء، في ميناء طرابلس، بعدما وصلوا على متن بارجتين حربيتين تركيتين لدعم قوات “الوفاق” في المعارك الدائرة في العاصمة.

وأضافت “العربية” أن سفينة شحن رافقت البارجتين لتقوم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي عزمه دعم “الوفاق”، رغم تعهده في “مؤتمر برلين” عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة – وفقاً للعربية.

وقال مراسل القناة إن “البارجتين تحملان اسمي “غازي عنتاب” و”قيديز”، وقد تكفّلت قوتا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس..فيما أكد المراسل أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

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