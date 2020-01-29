رغم تعهده ببرلين بعدم التدخل في ليبيا .. أردغان يرسل جنود وآليات عسكرية تركية لميناء طرابلس

طرابلس 29 يناير 2020 (وال) – أفاد شهود عيان بمدينة طرابلس، باقتراب فرقاطتين حربيتين ترافقهما طائرة هليكوبتر، قبالة ساحل طرابلس .

وقالت قناة “العربية”، أن الفرقاطتين بدأتا عمليات إنزال لجنود أتراك، فجر اليوم الأربعاء، في ميناء طرابلس، قامت بها سفينة شحن كانت ترافق الفرقاطتين.

العربية أضافت أن سفينة شحن رافقت البارجتين لتقوم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي عزمه دعم حكومة الوفاق غير الشرعية، رغم تعهده في “مؤتمر برلين” عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة، وفقاً للعربية.

وقال مراسل القناة إن “البارجتين تحملان اسمي “غازي عنتاب” و”قيديز”، وقد تكفّلت قوتا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس، فيما أكد المراسل أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة. ( وال – طرابلس)

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