البرغوثي: دعوتنا عامة وصريحة لكل القبائل للتشاور‎

بني وليد – بوابة افريقيا الاخبارية |

29 January, 2020

قال الشيخ محمد البرغوثي أحد أعيان بني وليد قبيل انعقاد ملتقى القبائل الليبية ببني وليد أن الدعوة كانت عامة لجميع القبائل الليبية دون استثناء وهي مفتوحة للجميع لأننا وصلنا إلى مرحلة اليأس من اللقاءات الخارجية وآخرها مؤتمر برلين.

ومن مبدأ أن الشعب الليبي مطلبه أن يكون الحوار (ليبي ليبي) لأن مصيرنا ومعركتنا واحدة ونحن كبني وليد بكل قبائلها نرفع العلم الأبيض منذ سنة 2011 وهو في إطار المصالحة ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولم ننضم إلى أي جهة كانت لأننا رفعنا علم المصالحة وليس علم القتال ولن نترك أهالنا يتقاتلون.

وأضاف في تصريح لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” ببني وليد “رسالتنا إلى كل الليبيين للتحرك والتآزر والسعي إلى لم الشمل والحرص على بلادنا فإنها ستضيع منا قريباً إذا لم يتحرك الجميع وهذه هي رسالتنا في بني وليد.

ونوه البرغوثي إلى أن اللجنة المشرفة على الملتقى قررت أن يكون الملتقى دون جدول الأعمال بل المجتمعون هم من سيضعون الجدول الأعمال لطرحه في الملتقي.