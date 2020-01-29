استعدادت لمواجهة «كورونا» في ليبيا.. ولا إصابات حتى الآن

مشاهد خاطفة لأناس مصابين بالمرض يرتجفون، وآخرين يتهاوون في الشوارع والمستشفيات كانت كفيلة بنشر الذعر حول العالم من فيروس «كورونا»، الذي ضرب الصين بنسخته المستجدة في مطلع هذا الشهر، مخلفا وراءه آلاف الضحايا.

لم تكن ليبيا بمنأى عن موجة الفزع تلك، إذ كثر الحديث على صفحات مواقع التواصل المختلفة بشأن تسجيل إصابات في البلاد، بل وتناقل مقاطع فيديو مصورة في الصين على أنها لحالات سجلت محليا، ما استدعى المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى الخروج في بيانات لطمأنة المواطنين.

وأكد المركز أن المرض لا يكتشف إلا عن طريق المختبر المرضي التابع له، مطالبا المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي.

وفي البيانين اللذين أصدرهما المركز في هذا الشأن، شدد على أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له اتخذت التدابيراللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، وكذلك من خلال الشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في جميع البلديات.

وفي التاسع من يناير الماضي، قالت السلطات الصينية إن الالتهاب الرئوي الذي أصاب 59 شخصا في وسط الصين الشهر الماضي قد يكون ناجما عن نوع جديد من «كورونا»، ومنذ ذلك الحين بدأ تسجيل إصابات بالفيروس 132 وفاة وإصابة نحو ستة آلاف، بينما جرى تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في منطقة الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية.

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يشار إلى أن «كورونا المستجد» هو سلالة فيروسية تسبب التهابات تنفسية حادة وتشمل خصوصا فيروس «سارس».

وفي سياق إجراءات الاحترازات الليبية، تواصل المركز بشكل مباشر مع الملحق الصحي بالسفارة الليبية بجمهورية الصين؛ للاطلاع على الوضع الراهن والاطمئنان على المرضى الليبيين الموفدين للعلاج هناك، وكذلك الجالية الليبية المقيمة بالصين، ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامتهم.

من جهته، قدم مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، د. بدر الدين النجار، الثلاثاء، إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحمد بن عمر، مذكرة تفصيلية بشأن احتياجات المركز لمتابعة إجراءاته الوقائية من فيروس «كورونا» الجديد.

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