إحياء الذكرى 105 لمعركة شجار في سوكنة

أحيا اهالي مدينة سوكنة الذكرى 105 لمعركة شجار التي دارت رحاها بين الغزاة الايطاليين والمجاهدين في حطية شجار.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية بالقرب من النصب التذكاري لشهداء شجار ألقيت خلالها عدد من الكلمات التي أكدت على تاريخ الأجداد التليد في الشجاعة والصمود والتصدي للمستعمرين وخوضهم لأشرس معارك الجهاد التي كبدت الإيطاليين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد أهالي سوكنة في بيان أصدروه أن الأبناء والأحفاد على استعداد تام لإعادة ماضي الأجداد المجيد وخوض معركة الشرف ضد الغزاة الاتراك الذين استباحوا الارض الليبية في محاولة يائسة لاسترجاع ايامهم البائسة للوطن من جديد.

وجدد ابناء سوكنة دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة العربية الليبية وانهم يقفون يدا واحدة لصد العدوان التركي.