النويري يطالب البعثة الأممية بإعادة النظر في عدد المشاركين في محادثات جنيف

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في محادثات جنيف.

وبحسب موقع مجلس النواب الرسمي فقد أكد النويري على وجود خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب ومجلس الدولة من حيث العدد والتوجهات السياسية ، مضيفا أن مجلس النواب يمثل بشكل حقيقي كل الكتل والقوى السياسية والمدن مشيرا إلى أن عدد أعضاء مجلس الدولة هو مائة وثلاثة وأربعون عضوا وهو أقل من عدد أعضاء مجلس النواب البالغ مئتي نائب في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل ثلاثة عشر عضوا عن كل مجلس مؤكدا أن هذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق ومن شأنه أن ينتج حلولا مشوهة.

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