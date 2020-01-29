السني يبحث مع نظيره الصيني سبل تفعيل مخرجات برلين

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، أمس الثلاثاء، مع مندوب الصين السفير تشانغ جيون، وذلك في إطار التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول الملف الليبي.

وتم خلال اللقاء-الذي عقد في نيويورك-بحث سبل تفعيل مخرجات برلين والمداولات الجارية لإصدار قرار من مجلس الأمن بالخصوص.

من جانبه أكد جيون، حرص الصين على دعم الحل السلمي من أجل استقرار ليبيا وإنهاء التدخلات الخارجية، مؤكداً احترام الصين لموقف حكومة الوفاق وأهمية أن يكون الحل ليبياً ومِلك الليبيين.