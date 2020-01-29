مركز إيواء قنفودة ينفذ رحلتي ترحيل مهاجرين غير شرعيين

أخبار ليبيا24

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي مركز إيواء قنفودة أمجد الورفلي إنه تم تنفيذ عدد رحلتين لمهاجرين غير شرعيين إلى منفذ إمساعد البري وأخرى إلى مركز إيواء الكفرة.

وأضاف الورفلي أن رحلة منفذ إمساعد ضمت مهاجرين من الجنسية المصرية من بينهم نساء

وأطفال من ظاهرة تسول عددهم (57) تم ترحيلهم أمس الأول الإثنين.

وأفاد رئيس مكتب الإعلام الأمني أن رحلة أمس الثلاثاء ضمت عدد(88) من الجنسية تشادية والسودانية، لافتا إلى أن الترحيل تم بناء على تعليمات رئيس الفرع مقدم أشرف هويدي بترحيلهم الفوري.

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