المهدوي : الجيش سيطرح شروطه في جنيف ولن يتفاوض إلا بعد خروج المرتزقة من ليبيا

قال رئيس أركان القوات البحرية بالقوات المسلحة اللواء فرج المهدوى، إنه لن يتم التفاوض مع حكومة الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها الرئيس التركي إلى ليبيا.

وأضاف المهدوى، فى تصريح لقناة العربية ، أن الجيش الليبي سيطرح خلال الاجتماع الأول له فى جنيف، شروطه، مشددا على أنه لن يتم التفاوض إلا بعد خروج القوة التى أتى بها أردوغان وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم للبلاد، ليتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذى ينص على ضرورة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها بحسب قوله، مؤكدا أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته.

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