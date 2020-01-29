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المهدوي : الجيش سيطرح شروطه في جنيف ولن يتفاوض إلا بعد خروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس أركان القوات البحرية بالقوات المسلحة اللواء فرج المهدوى، إنه لن يتم التفاوض مع حكومة الوفاق إلا بعد خروج القوة التى أتى بها الرئيس التركي إلى ليبيا.

وأضاف المهدوى، فى تصريح لقناة العربية ، أن الجيش الليبي سيطرح خلال الاجتماع الأول له فى جنيف، شروطه، مشددا على أنه لن يتم التفاوض إلا بعد خروج القوة التى أتى بها أردوغان وآلاف المرتزقة السوريين الذين أدخلهم للبلاد، ليتم بعدها الجلوس للنقاش حول تنفيذ مخرجات اتفاق الصخيرات الذى ينص على ضرورة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها بحسب قوله، مؤكدا أن الجيش لن يساوم على الوطن وعلى سيادته.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الشروط تكون كالاتى خروج الامارات, فرنسا, مصر, روسيا من الشرق الليبيى وخروج تركيا من الغرب الليبيى عندها تتضح النوايا. وعلى مااعتقد هده من المستحيل من الشرق الليبيى ان يرضوا بهدا وبهدا اجتماع جنيف أطالة لعمر الحرب.
    حفظ الله ليبيا واهلها من كل الاعداء

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