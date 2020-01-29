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عبر بارجتين حربيتين.. تركيا تبدأ إنزالا عسكريا بطرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكد شهود عيان بمدينة طرابلس، اقتراب فرقاطتين حربيتين ترافقهما طائرة هليكوبتر، قبالة ساحل طرابلس، في أول عملية إنزال لجنود أتراك في ليبيا.

وأشار شهود العيان إلى أن الفرقاطتين بدأتا عمليات إنزال الجنود الأتراك، فجر اليوم الأربعاء، في ميناء الشعاب بطرابلس، عن  طريق سفينة شحن كانت ترافق الفرقاطتين.

وقال موقع “العربية نت” “إن سفينة شحن رافقت البارجتين لتقوم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه دعم حكومة الوفاق، رغم تعهده في مؤتمر برلين عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة”.

وأوضح مراسل العربية إن البارجتين تحملان اسمي “غازي عنتاب” و”قيديز”، وقد تكفّلت قوتا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء الشعاب بطرابلس، فيما أكد المراسل أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

يشار إلى أن الإنزال البحري للقوات التركية الذي قامت به الفرقاطتين يعد الأول منذ إعلان استقلال ليبيا وإعلان انسحاب القوات الأجنبية عن ليبيا في عام 1970.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • هذا دور الملشيات ، النواصي الخونة ، لا توجد قوة القانون بل يوجد قانون القوة، أين تعاهدات غسان سلامة ، يجب القصف لضرب الملشيات بالدرجة الاولى لان الملشيات اولاد الكلب هم من جلب الاستعمار لبلادنا .
    استمرار إغلاق الموانئ ضروري.
    قصف الملشيات بكل ما أوتيتم من قوة .
    التركيز على جبهة مصراتة التي هي العدو الأكبر وهي السبب في استمرار العنف والارهاب .
    طلب وزيارات لدول الاتحاد الأفريقي لسحب الاعتراف من حكومة النفاق والارهاب.
    تقوية العلاقات مع فرنسا حتى تطرد التواجد التركي من ليبيا.

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  • البارجتين قادمتين من الجزائر موجودة هناك من شهر ديسمبر ولا يوجد اى حماية جوية لها والسفن الحربية لا تستطيع المرور من تركيا الى ليبيا عبر ممر بحرى تحت سيطرة اليونان وكل هذا لا قيمة له اذا تدخلت مصر عسكريا فهى قادرة على اسم المناورة قادر 2020 على حسم المعركة فى طرابلس ومصراطة فالطرق كلها مفتوحة وامنة عكس تركيا طرقها مسدودة وكلها منظرة على الفاضى انظروا لادلب على حدود تركيا حرر الجيش السورى بالامس معرة النعمان ولم يبقى له سوى سراقب وادلب فقط طظ فى اردوغان الجبان

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