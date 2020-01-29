عبر بارجتين حربيتين.. تركيا تبدأ إنزالا عسكريا بطرابلس

طرابلس-العنوان

أكد شهود عيان بمدينة طرابلس، اقتراب فرقاطتين حربيتين ترافقهما طائرة هليكوبتر، قبالة ساحل طرابلس، في أول عملية إنزال لجنود أتراك في ليبيا.

وأشار شهود العيان إلى أن الفرقاطتين بدأتا عمليات إنزال الجنود الأتراك، فجر اليوم الأربعاء، في ميناء الشعاب بطرابلس، عن طريق سفينة شحن كانت ترافق الفرقاطتين.

وقال موقع “العربية نت” “إن سفينة شحن رافقت البارجتين لتقوم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه دعم حكومة الوفاق، رغم تعهده في مؤتمر برلين عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة”.

وأوضح مراسل العربية إن البارجتين تحملان اسمي “غازي عنتاب” و”قيديز”، وقد تكفّلت قوتا الردع والنواصي بتأمين وصولهما إلى ميناء الشعاب بطرابلس، فيما أكد المراسل أنه تم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة.

يشار إلى أن الإنزال البحري للقوات التركية الذي قامت به الفرقاطتين يعد الأول منذ إعلان استقلال ليبيا وإعلان انسحاب القوات الأجنبية عن ليبيا في عام 1970.