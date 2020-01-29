دي مايو إيطاليا تعمل من أجل حل سياسي للصراع في ليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تواصل العمل يوميا من أجل حل سياسي للأزمة في ليبيا.

وأضاف دي مايو، على صفحته على فيسبوك أنه ناقش مع وزير خارجية ألمانيا والنمسا الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في إطار الاتحاد الأوروبي بعد مؤتمر برلين والمبادرات التي يمكن أن تضمن احتراما لحظر الأسلحة، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

وعبر دي مايو عن قلقه إزاء انتهاكات الهدنة المسجلة في الساعات الماضية، مشددا على أن السبيل الوحيد هو الحوار بدءا من الاجتماع المقبل للجنة العسكرية الليبية المشتركة.

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