داخلية الوفاق تبحث سير العمل بوحدات العمليات الخاصة

عقد رئيس قوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق وجدي الشريف، أمس الثلاثاء، الاجتماع التنظيمي الأول للعام 2020 بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية الطيب الصويعي، ورئيس مكتب المنسق العام ومدير مكتب رئيس قوة العمليات الخاصة، لمناقشة ترتيب القيادات الإدارية لمنتسبي قوة العمليات الخاصة وتوحيدها بالتنسيق المباشر مع إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر القوة مناقشة تنظيم القوة العاملة من حيث وضعياتها القانونية والإدارية، ودراسة التسويات الوظيفية المتعلقة بالترقيات والازدواج الوظيفي.