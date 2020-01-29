«صحة الوفاق» تستعرض البرامج المنفذة مع المنظمات الدولية في 2019

استعرضت وزارة الصحة في حكومة الوفاق جميع الأنشطة والبرامج التي نفذت مع المنظمات الدولية خلال العام الماضي، وأهم التحديات والصعوبات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أحميد بن عمر مع عدد من ممثلي تلك المنظمات، حيث أكد بن عمر أهمية استمرار الشراكة مع المنظمات الدولية، ورفع مستوى التنسيق، على أن يكون التعاون من خلال النافذة الوحيدة للمنظمات الدولية وهو مكتب التعاون الدولي؛ لتفادي الازدواجية في البرامج وضمان جودتها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

حضر الاجتماع ممثلون عن «مكتب منظمة اليونيسف في ليبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية والإسكان، ومدير مكتب التعاون الدولي، ومركز المعلومات والتوثيق، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض».

يذكر أن الوزارة عبر إداراتها المختلفة والمراكز التابعة لديها شركات طويلة الأمد مع جميع وكالات الأمم المتحدة، وأهمها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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