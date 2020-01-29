حويلي: لايحق لغسان سلامة إختيار أي شخصية تمثل ليبيا في مفاوضات جنيف

ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد القادر حويلي بمطالبة أعيان وحكماء المنطقة الغربية مجلسي النواب والدولة بعدم السماح لغسان سلامة باختيار أي شخصية تمثل ليبيا في مفاوضات جنيف.

حويلي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الفضائية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أوضح في حال أختار سلامة شخصيات كمسيرين للحوار ومراقبين له فلا بأس بذلك لكن في حالة حسم موضوع ما بالتصويت فلا يحق لهم التصويت ويكون التصويت حينها فقط للأجسام المنتخبة من الليبيين.

واكد حويلي الذي انتخب من قبل مجلس الدولة ممثلا لهم مع آخرين في المفاوضات المزمع عقدها في مدينة جنيف السويسرية أن اتخاذ القرارات في منتدى الحوار الوطني الليبي يجب أن يكون بالتوافق بين كافة المشاركين فيه.

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