الهلال الأحمر طرابلس يعلن إخماده حريقا بمصرف التجارة

أفاد الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس، بأن حريقا اندلع بمصرف التجارة والتنمية، الكائن بالقرب من الإشارة الضوئية، في شارع بومشماشة بالعاصمة، دون تسجيل أضرار بشرية تذكر.

وأوضح الهلال الأحمر طرابلس، أن فرق التدخل التابعة للجمعية العامة في طرابلس، استجابت للنداء السريع، وسيطرت على الحريق بمقر المصرف.

وفي وقت سابق، أفاد الهلال الأحمر طرابلس، باندلاع حريق آخر بمصنع الإسفنج في منطقة 11 يونيو بالعاصمة، وأن الفرق العاملة، انتشلت 4 جثث من المكان، ضمن مهامها، التطوعية.

وأكد الهلال الأحمر فرع طرابلس، أنه في حالة تأهب فور تلقّيه أي بلاغ من المواطنين في كل مكان، لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين ضمن المهام الإنسانية التطوعية.

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