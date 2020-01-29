مركز مكافحة الأمراض: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا في ليبيا  

طرابلس-العنوان

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الثلاثاء، تسجيل أي حالات لفيروس كورونا في ليبيا.

وأكد المركز أن المرض لا يكتشف إلا عن طريق المختبر المرضي التابع له، مطالبا المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، وأخذها من مصدرها الرئيسي.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك شدد المركز على أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة التابعة له اتخذت التدابير اللازمة لرفع درجة اليقظة والتأهب لاكتشاف أي حالات اشتباه والتبليغ عنها من خلال نظام الإنذار المبكر للرصد، وكذلك من خلال الشبكة الوطنية للرصد التي تغطي معظم المستشفيات والمرافق الصحية في جميع البلديات.

يشار إلى أن الصين سجلت وفاة 132 وإصابة نحو 6 آلاف شخص بالفيروس في حين سجلت الإمارات العربية أول إصابة في الشرق الأوسط.

وكورونا المستجد هو سلالة فيروسية تسبب التهابات تنفسية حادة وتشمل خصوصا فيروس “سارس”.