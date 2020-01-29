الجزائر تُعزز قدرات جيشها على المناطق الحدودية

شدد رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة تطوير قدرات الجيش الجزائري، في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها دول الجوار، ومنها ليبيا.

وأكد تبون في كلمة له بمناسبة زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، وفقا لما نقلته الإذاعة الجزائرية، على ضرورة تطوير قدرات الجيش الجزائري، نظرا للمساحة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر، وعلى تعزيز القدرات الدفاعية على المناطق الحدودية، لمنع تسلل أي تهريب للأسلحة.

وأشار تبون في كلمته، إلى ضرورة “تعزيز تشكيلات الحماية وتأمين كافة الحدود الوطنية مع الدول السبعة المجاورة بعتاد وتجهيزات متطورة خاصة في مجالات الاستطلاع والحرب الإلكترونية بما يضمن الكشف المبكر عن أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره”.

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