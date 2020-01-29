مقترح اللجنة العسكرية في ليبيا على طاولة مجلس الأمن اليوم

تقرير | 218

ستناقش جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، نتائج برلين التي أفرزت مقترح لجنة خمسة زائد خمسة، إضافة إلى ملف الهدنة القائمة وإمكانية إحياء الحل السياسي من جديد في ليبيا.

وفقا للمعطيات الأولية، حول جلسة الأمن الدولي حول ليبيا اليوم، فإن أعضاء المجلس لن يُصوّتوا اليوم، حول قرار موحّد بشأن الأوضاع الحالية، وقد يستغرق أياما للتوافق على مضمونه.

وبحسب مصادر صحفية، فإن الجلسة ستُرحب بمخرجات مؤتمر برلين، وسيشدد الأعضاء على ضرورة إحياء العملية السياسية، تحت مظلة الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا، إضافة إلى مقترح اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة، الذي سيُرحب بها في الجلسة المرتقبة.

وحول الهدنة في مناطق النزاع بالمنطقة الغربية، فإن مشروع القرار في مجلس الأمن يرحب بخفض مستوياتها، وما أنجزته المساعي الدولية لتحقيق ذلك، ولم يغفل القرار الأممي عن مطالبة جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر الأسلحة المفروضة على ليبيا.

المبعوث الأممي غسان سلامة، سيقوم بتقديم إحاطة في جلسة اليوم، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، عن آخر التطورات التي أنتجها مؤتمر برلين ولجنة خمسة زائد خمسة، وما تعيشه طرابلس والمناطق المحاذية بعد الهدنة التي خفّفت حدة التوتر العسكري.

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