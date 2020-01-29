أردوغان يرسل جنودا وآليات عسكرية تركية إلى طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس ليلة الأمس بارجتان تركيتان ترافقهما سفينة شحن تحمل جنودا وآليات ومعدات عسكرية.

ونقلت قناة العربية أن سفينة شحن رافقت البارجتين لتقوم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وجنود أتراك، فجر اليوم في ميناء طرابلس وذلك لأول مرة بشكل علني منذ إعلان إردوغان عزمه دعم المجلس الرئاسي، رغم تعهده في مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وتداول مواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا ترصد وصول البارجتين اللتين تحملان اسمي غازي عنتاب” و”قيديز”،تؤكد وصولهما قادمتين من تركيا.

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