اليوم.. مجلس الأمن يبحث تطورات الملف الليبي

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد اجتماعاً حول ليبيا، اليوم الأربعاء، لبحث مسودّة القرار التي قدمتها بريطانيا حول “وقف دائم لإطلاق النار” في ليبيا.

وتنصّ مسودّة القرار أيضاً على وجوب “فصل القوات” المتحاربة وإرساء “تدابير لبناء الثقة” بين المعسكرين، وتطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيتريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك “مساهمات من منظمات إقليمية”، في إشارة ضمنية إلى الاتّحادين الأوروبي والأفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.