عضو مجلس النواب عن البيضاء يقوم بجولة تفقدية إلى مستشفى الثورة المركزي في المدينة

البيضاء 29 يناير 2020 (وال) _ قام عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء السيد عبد المطلب ثابت، بزيارة تفقدية إلى مستشفى الثورة المركزي في المدينة.

هذا و تابع عضو المجلس آخر أوضاع المستشفى، وبالتحديد بعد الأزمة التي مرت به الأيام الماضية، بعد إصابة حالات بالانفولزا الموسمية.

وحضر عضو النواب مراسم توقيع عقد صيانة وتشغيل جهاز القسطرة بمستشفى الثورة المركزي، وذلك بين المدير العام لمستشفى الثورة الأستاذ عبد الرحيم مازق، ومندوب شركة شمال إفريقيا الوكيل الحصري لشركة توشيبا العالمية اليابان الموردة.

يشار إلى أن الجهاز توقف العمل به منذ تركيبه، بعد عطل أصاب الجهاز نتيجة خلل كهربائي، وجاءت هذه الصيانة بعد حل الخلافات مع الشركة الموردة والوصول إلى إتفاق كامل للصيانة والتشغيل والمتابعة. (وال _ البيضاء) ف م / ه ع

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