حومة: حوار جنيف المرتقب محفوف بالمخاطر

صرّح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، أن الطريق إلى الحوار السياسي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف، محفوف بالمخاطر.

وذكر حومة في تصريحه، أنه لا يعوّل كثيراً على هذا الحوار ومخرجاته، نظراً لما استمع إليه من إحاطة سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، حول مجريات مؤتمر برلين ، لافتاً إلى عدم ارتياحه لما يحاك قبيل انعقاد ملتقى جنيف.

وأضاف حومه بأنه نقل إلى البعثة الأممية كافة تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف واللجان التي ستنبثق عن الأطراف والنتائج المتوقعة منه ، مشدداً على أن الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين.

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