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حومة: حوار جنيف المرتقب محفوف بالمخاطر

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة، أن الطريق إلى الحوار السياسي الذي سيعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في جنيف، محفوف بالمخاطر.

وذكر حومة في تصريحه، أنه لا يعوّل كثيراً على هذا الحوار ومخرجاته، نظراً لما استمع إليه من إحاطة سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز، حول مجريات مؤتمر برلين ، لافتاً إلى عدم ارتياحه لما يحاك قبيل انعقاد ملتقى جنيف.

وأضاف حومه بأنه نقل إلى البعثة الأممية كافة تساؤلات النواب حيال مجريات الحوار المزمع استئنافه في جنيف واللجان التي ستنبثق عن الأطراف والنتائج المتوقعة منه ، مشدداً على أن الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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