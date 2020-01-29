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مصادر محلية: بارجتان تركيتان قرب ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تناقلت مصادر محلية منها كتائب موالية لحكومة الوفاق وآخرون من شهود عيان ونشطاء أخباراً عن وصول جنودٍ أتراك على متن بارجتين حربيتين تركيتين تم إنزالهم فجر الأربعاء في ميناء طرابلس لدعم قوات الوفاق.

ورافقت سفينة شحن البارجتين لتقم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي عزمه دعم قوات الوفاق ، رغم تعهده في مؤتمر برلين بـ عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وحملت البارجتين اسم “غازي عنتاب” و”قيديز” وتكفّلت كتائب الوفاق بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابلس وتم نقل العتاد وفق ذات المصادر إلى قاعدة معيتيقة الجوية.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليق

  • السؤال الذي طرح نفسه بنفسه وين نحن قبلنا التحدي ووين حيّ الجهاد شعارات طنانه رنانه ولكن لم نري منها شئ لنا شهور كمشة لقطاء مش قادرين نقضوا عليهم وعندما اعلن اردوغان انه يرسل جند وعتاد قبلنا التحدي وقلنا وياما ولكن هاهم الاتراك وصلوا والذي كان يجب هو محقهم بمجرد ما دخلوا مياه ليبيا ولا تقولوا لي أصل القانون قال كذا والمعاهدات قالن كذا كلام غير أغراق سفن الاتراك والقضاء المبرم علي اللقطاء في كل من مصراته وطرابلس غير هذا الكلام يعتبر هراء وعجز وتخاذل او ان قرار الحرب ليس بايادي الليبيين فيش تستنوا يا جيشنا تراجوهم نين يصلوا قمنيس

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