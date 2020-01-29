مصادر محلية: بارجتان تركيتان قرب ميناء طرابلس

تناقلت مصادر محلية منها كتائب موالية لحكومة الوفاق وآخرون من شهود عيان ونشطاء أخباراً عن وصول جنودٍ أتراك على متن بارجتين حربيتين تركيتين تم إنزالهم فجر الأربعاء في ميناء طرابلس لدعم قوات الوفاق.

ورافقت سفينة شحن البارجتين لتقم بدورها بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي عزمه دعم قوات الوفاق ، رغم تعهده في مؤتمر برلين بـ عدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وحملت البارجتين اسم “غازي عنتاب” و”قيديز” وتكفّلت كتائب الوفاق بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابلس وتم نقل العتاد وفق ذات المصادر إلى قاعدة معيتيقة الجوية.

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