شركة السهم تعلن تركيب مسارات جديدة في طرابلس

أعلنت شركة السهم للنقل العام المساهمة، عن تركيب عدد من المواقف ومواقعها، التي تمتد من مستشفى القلب تاجوراء حتى ميدان التحرير “جزيرة سوق الثلاثاء”.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المسارات التي ستباشر مهامها، وساعات العمل من السابعة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وهُنا ننشر لكم المسارات وفقا لما نشرته الشركة في طرابلس:

· المحطة رقم 50: الكلية العسكرية للبنات

· المحطة رقم 57: أمام مصرف ليبيا المركزي

· محطة أمام فندق الودان

· المحطة رقم 64: أبو ستة

· محطة طريق الشط معيتيقة

· محطة قبل محطة وقود الحميدية

· محطة بعد محطة وقود الحميدية

· المحطة 93: أمام مستشفى القلب (تاجوراء)

· المحطة رقم 2: أمام مدرسة طارق بن زياد

· محطة أمام مصحة يشفين

· محطة أمام مركز التأهيل

· محطة أمام مركز البحوث

· محطة جزيرة الأندلسي

· أمام مطار معيتيقة

· محطة مقابل مصرف الدم

· المحطة رقم 30: أبو ستة (البحرية)

· المحطة رقم 35: فندق الودان (الكورنيش)

· المحطة رقم 36: الفندق الكبير (الكورنيش)

· المحطة رقم 37: السرايا (الكورنيش)

· محطة كلية البنات (السندباد)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية