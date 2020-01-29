وفاة طفل رابع جراء سقوط قذيفة عشوائية على منطقة الهضبة بطرابلس

أعلن مركز الطب الميداني والدعم وفاة الطفل مالك الغزيوي، اليوم الأربعاء، متأثرا بجراحه جراء سقوط قذيفة بمنطقة الهضبة البدري في طرابلس أمس الثلاثاء.

وبذلك ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحادث إلى أربعة أطفال، إذ أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي أمس، وفاة الأطفال الثلاثة الآخرين، وتتراوح أعمارهم بين 9 و12 عاما.

وقالت عملية «بركان الغضب» أن «قذيفة عشوائية سقطت على ساحة خلف مدرسة في منطقة هضبة البدري»، مشيرة إلى أنها إحدى قذائف أطلقتها قوات القيادة العامة، بينما أكد جهاز الإسعاف والطوارئ أن القذائف سقطت قرب مدرسة رجب النائب ومسجد البدري.

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