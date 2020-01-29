بالصور.. مشاورات حوارية قبيل انطلاق ملتقى القبائل ببني وليد

تتواصل المشاورات الحوارية بملتقى المجالس الاجتماعية على مستوى ليبيا، في مدينة بني وليد استعداد للانطلاق الرسمي لملتقى القبائل الليبية في بني وليد.

وبدأ منذ صباح اليوم الأربعاء، توافد أعداد من المشائخ وأعضاء المجالس الاجتماعية الليبية، إلى مقر انعقاد ملتقى القبائل الليبية في بني وليد.

وكان الشيخ محمد البرغوثي أحد أعيان بني وليد، قد قال قبيل انعقاد ملتقى القبائل الليبية ببني وليد “إن الدعوة كانت عامة لجميع القبائل الليبية دون استثناء وهي مفتوحة للجميع لأننا وصلنا إلى مرحلة اليأس من اللقاءات الخارجية وآخرها مؤتمر برلين، ومن مبدأ أن الشعب الليبي مطلبه أن يكون الحوار (ليبي ليبي) لأن مصيرنا ومعركتنا واحدة ونحن كبني وليد بكل قبائلها نرفع العلم الأبيض منذ سنة 2011 وهو في إطار المصالحة ونحن على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولم ننضم إلى أي جهة كانت لأننا رفعنا علم المصالحة وليس علم القتال ولن نترك أهالنا يتقاتلون”.

وأضاف في تصريح لمراسل “بوابة إفريقيا الإخبارية” ببني وليد “رسالتنا إلى كل الليبيين للتحرك والتآزر والسعي إلى لم الشمل والحرص على بلادنا فإنها ستضيع منا قريباً إذا لم يتحرك الجميع وهذه هي رسالتنا في بني وليد.

ونوه البرغوثي إلى أن اللجنة المشرفة على الملتقى قررت أن يكون الملتقى دون جدول الأعمال بل المجتمعون هم من سيضعون الجدول الأعمال لطرحه في الملتقي.