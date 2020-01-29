العقوري يبحث مع السفيرة الفرنسية تطورات الملف الليبي

التقى رئيس لجـنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقـوري، مع سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين، بمقر السفارة المؤقت في تونس.

وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن “العقوري” تبادل مع “بياتريس دو هيلين” وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع السياسية والجهود الفرنسية والدولية لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا، حيث شدد “العقوري” على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر من أجل ذلك، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وأبرزها الاقتصادية والتعليمية والاستفادة من الخبرات الفرنسية لبناء المؤسسات الليبية، كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب شكره لدعم فرنسا المتواصل للشعب الليبي.