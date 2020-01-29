المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء يجتمع مع رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بمدينة سرت

بنغازي 29 يناير 2020(وال) _ التقى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، بمكتبه في مدينة بنغازي، رئيس لجنة الأزمة والطوارئ الخاصة بمشاكل الكهرباء بمدينة سرت وضواحيها المهندس رمضان فرج.

و أطلع المدير التنفيذي للشركة على أوضاع الشبكة الكهربائية في مدينة سرت وضواحيها، وبالتحديد بعد سيطرة الجماعات الظلامية عليها، ومامدى الخراب والتلف الذي حل بالشبكة من قبل تلك الجماعات الإرهابية.

هذا وقام المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري بتوفير وبشكل عاجل المتطلبات العاجلة والسريعة، لحل كافة الإختناقات داخل المدينة، وتذليل جميع الصعاب التي تواجه عمل اللجنة حتى يتسنى لها تقديم العمل على الوجه المطلوب.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل الأيام الماضية لجنة أزمة وطورائ لمدينة سرت وضواحيها، من قبل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، وذلك لمتابعة مشاكل الكهرباء ووضع الحلول العاجلة لها حتى ينعم المواطنين في مدينة سرت بالكهرباء دون إنقطاع. (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال