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التكبالي: المرتزقة السوريون يعبثون بمنازل المدنيين بالعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على مقطع فيديو مسرب عن وجود مرتزقة سوريين موالين للرئيس التركي رجيب طيب أردوغان داخل منازل المدنيين في العاصمة طرابلس.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء قال إن عائلة من طرابلس فرت نتيجة الاشتباكات في العاصمة إلى مكان آمن، مشيرا إلى أنه بعد هدوء الأوضاع نسبيا في العاصمة عاد رب تلك الأسرة ليتفقد بيته فوجد فيه مجموعة من المرتزقة السوريين الذين أوسعوه ضربا وركلا وطردوه من البيت.

وأوضح أن مثل هذه الاعتداءات لا تطال المدنيين العزل فقط بل تتعداها إلى المليشيات الليبية التابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

عضو مجلس النواب بيّن أنه نتيجة لما وصفه بـ”انبطاح السراج” واستعانته بهؤلاء المرتزقة أصبح ذهاب الفتيات إلى الجامعة أو العمل أمرا خطيرا، مختتما بالقول: “انظروا أين وصلنا حين غابت النخوة والزهو بالوطن الواحد!”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا أستاذ علي التكبالي أنا احترمك واقدرك جدا ولكن للآسف جيشنا عاجز عن تحرير طرابلس غير هو يكابر هو هكذا من قبل يابالك المليشيات جاءها مدد عتاد وجنود جيشنا عاجز غير جاحدها علينا وكلا م حي علي الجهاد غير راحه في العلل وبعدها سوف يستغيث بالأمم المتحده تعالوا ارحم بيكم اخرجوا لنا تركيا من طرابلس ومصراته

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  • .اتمنى من الرئيس السيسى ان يتقدم للبرلمان المصرى فورا بطلب للموافقة على ارسال قوات مصرية لدعم الجيش الوطنى لتحرير ليبيا من الغزو العثمانى وسيجد اجماع فى البرلمان المصرى خاصة ونحن على ابواب انتخابات برلمانية مصرية هذا العام وخاصة وان الجيش المصرى انهى مناورة قادر 2020 وهو قادر بالفعل على ذلك اذا ماصدرت له الاوامر خاصة بعد ان سحق الارهاب فى سيناء بدون اى دعم خارجى فلتتقدم القوات الى طرابلس مرورا بمصراطة فورا

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