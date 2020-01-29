التكبالي: المرتزقة السوريون يعبثون بمنازل المدنيين بالعاصمة طرابلس

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على مقطع فيديو مسرب عن وجود مرتزقة سوريين موالين للرئيس التركي رجيب طيب أردوغان داخل منازل المدنيين في العاصمة طرابلس.

التكبالي وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء قال إن عائلة من طرابلس فرت نتيجة الاشتباكات في العاصمة إلى مكان آمن، مشيرا إلى أنه بعد هدوء الأوضاع نسبيا في العاصمة عاد رب تلك الأسرة ليتفقد بيته فوجد فيه مجموعة من المرتزقة السوريين الذين أوسعوه ضربا وركلا وطردوه من البيت.

وأوضح أن مثل هذه الاعتداءات لا تطال المدنيين العزل فقط بل تتعداها إلى المليشيات الليبية التابعة لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

عضو مجلس النواب بيّن أنه نتيجة لما وصفه بـ”انبطاح السراج” واستعانته بهؤلاء المرتزقة أصبح ذهاب الفتيات إلى الجامعة أو العمل أمرا خطيرا، مختتما بالقول: “انظروا أين وصلنا حين غابت النخوة والزهو بالوطن الواحد!”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية