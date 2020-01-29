وفاة طفل رابع جراء قصف الهضبة بطرابلس

أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، وفاة الطفل الرابع “مالك عبدالحكيم الغزيوي” فجر اليوم الأربعاء، متأثراً بجراحه بمستشفى طرابلس الجامعي، إثر إصابته بعد سقوط قذائف عشوائية أمس الثلاثاء، على منطقة الهضبة البدري بالعاصمة طرابلس، ليلتحق بأخيه وطفلين آخرين.

ونشرت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائمة بأسماء قتلى قصف الهضبة والتي جاءت كما يلي:

-زكرياء جمال مصطفى 9 سنوات (توفى أمس)

-أنس عبد الحكيم الغزيوي 12 سنة (توفى أمس)

-سند رمضان العرابي 10 سنوات (توفى أمس)

-مالك عبدالحكيم الغزيوي (توفي اليوم)