الغويل: لقاء القبائل في بني وليد سيتمحور حول إرساء دعائم الدولة الوطنية والوقوف خلف القوات المسلحة

ليبيا – قال مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية خالد الغويل إن المؤتمر يسعى في المقام الأول إلى التحاور بين مختلف المجالس الاجتماعية في عموم البلاد التي توافدت أمس الثلاثاء على مدينة بني وليد بهدف مناقشة الأوضاع والأزمات التي تمر بها ليبيا.

الغويل أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء إلى أن هذا اللقاء التشاوري المقرر يعد خطوة إيجابية تستبق الدعوة لمؤتمر جامع لكل الأطياف المجتمعية.

وأضاف الغويل أن لقاء قيادات القبائل ليس له أجندة مسبقة لكنه سيتمحور حول إرساء دعائم الدولة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الخارجي والاتفاق على مؤتمر يضم كل الليبيين والاصطفاف خلف القوات المسلحة بالإضافة إلى خريطة طريق موحدة يتفق الجميع عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية