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معلومات جديدة بشأن انزال جنود وأسلحة تركية عبر ميناء طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بدأت تركيا إنزال جنودها في ميناء طرابلس فجر اليوم الأربعاء، عقب وصولهم على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا بإرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة “الوفاق” في معارك طرابلس.

وظهر بجوار البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه دعم “الوفاق”، رغم تعهده في “مؤتمر برلين” بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وتكفّلت كل من “قوة الردع” و”النواصي” بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس، وتم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة طرابلس.

ويجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تتوقف خلال الهدنة عن بإرسال المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا حيث تخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس الـ3700 مرتزقاً وقد تكون تجاوزت ذلك وفقا لمراكز متخصصة وتصريحات للمبعوث الأممي.

المصدر/ وكالات

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  • .اتمنى من الرئيس السيسى ان يتقدم للبرلمان المصرى فورا بطلب للموافقة على ارسال قوات مصرية لدعم الجيش الوطنى لتحرير ليبيا من الغزو العثمانى وسيجد اجماع فى البرلمان المصرى خاصة ونحن على ابواب انتخابات برلمانية مصرية هذا العام وخاصة وان الجيش المصرى انهى مناورة قادر 2020 وهو قادر بالفعل على ذلك اذا ماصدرت له الاوامر خاصة بعد ان سحق الارهاب فى سيناء بدون اى دعم خارجى فلتتقدم القوات الى طرابلس مرورا بمصراطة فورا

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