معلومات جديدة بشأن انزال جنود وأسلحة تركية عبر ميناء طرابلس

بدأت تركيا إنزال جنودها في ميناء طرابلس فجر اليوم الأربعاء، عقب وصولهم على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا بإرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة “الوفاق” في معارك طرابلس.

وظهر بجوار البارجتين سفينة شحن قامت بإنزال دبابات وشاحنات عسكرية، وذلك لأول مرة منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزمه دعم “الوفاق”، رغم تعهده في “مؤتمر برلين” بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

وتكفّلت كل من “قوة الردع” و”النواصي” بتأمين وصولهما إلى ميناء طرابس، وتم نقل العتاد والذخائر إلى قاعدة معيتيقة الجوية وسط العاصمة طرابلس.

ويجدر الإشارة إلى أن تركيا لم تتوقف خلال الهدنة عن بإرسال المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا حيث تخطى عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس الـ3700 مرتزقاً وقد تكون تجاوزت ذلك وفقا لمراكز متخصصة وتصريحات للمبعوث الأممي.

المصدر/ وكالات

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