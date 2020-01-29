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استكمال عملية التركيب اللوحي بالمركز الصحي تراغن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استكمالا للإجراءات الإدارية وبدء التشغيل العملي، تم في مقر المركز الصحي تراغن التوقيع على محضر الاستلام والتسليم بعد استكمال عملية التركيب اللوحي والتمديدات الكهربائية اللازمة لتشغيل ثلاجة حفظ الأدوية والتطعيمات.

وحضر عملية التسليم، مدير إدارة الخدمات الصحية وأعضاء المجلس التسييري ومدير المركز الصحي تراغن ومندوب عن شركة قطر الندى للتبريد والتكييف الشركة المكلفة بتوريد وتركيب ثلاجة حفظ الأدوية والتطعيمات.

وستوفر ثلاجة الأدوية عمليات الحفظ بشكل آمن للأدوية قبل توزيعها على المراكز والوحدات الصحية أو تأخر توزيعها في بلدية تراغن ..

وتأتي هذه الخطوة، بعد معاناة دامت لعقود ماضية فيما يخص تخزين الأدوية وتوزيعها وفق المعايير الصحيحة والسليمة، أخيرا تنعم الأدوية والتطعيمات في تراغن بأمان داخل الثلاجة المُخصصة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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