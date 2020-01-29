مركز باب درنة للأمومة والطفولة طبرق: تطعيم 39722 طفل في عام 2019

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير عام مركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ في طبرق عدنان أمحيقن اليوم الأربعاء إن عدد التطعيمات التي قدمها المركز للأطفال بلغت 39722 تطعيم.

وأوضح أمحيقن لـ”أخبار ليبيا24″ أن التطعيمات التي تم توفيرها هي السدادسي والالتهاب الرئوي والروتا لمواليد الشهرين والأربعة أشهر والسنة، كما تم تطعيم السحائي والشلل للأطفال ذوي الأعمار تسعة أشهر.

وأفاد مدير عام المركز أنه تم أيضًا توفير تطعيمات الحصبة والالتهاب الرئوي والسحائي للأطفال الذين يبلغون من العمر سنة والحصبة والخماسي للأطفال ذوي الأعمار سنة ونصف.

وذكر أمحيقن أن عدد الأطفال المترددين خلال العام الماضي بلغ 10439 طفل في تخصصات الآم البطن والتهابات الفم والمسالك البولية وحساسية الجهاز التنفسي والنزلات المعوية والديدان وكساح الأطفال والجدري.

وتابع مدير عام المركز :”أما متابعة النساء الحوامل المسجلات لأول مرة خلال العام الماضي فقد بلغ 2190 والحوامل المسجلات من قبل فقد بلغ 4419 وعدد زيارات النساء الحوامل للمتابعة قد بلغ 1830، أما حالات الإجهاض للعام الماضي فقد بلغت 36 حالة”.

وأوضح أحيقن أن الحالات التي أحيلت للمستشفى بأسباب ضغط الدم والنزيف والعمليات القيصرية وفقر الدم قد بلغت 560 حالة”.

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