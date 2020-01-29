الشاطر: السراج ليس رجل المرحلة ولا يتمتع بمزايا السياسي الشجاع

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن تصريح ستيفاني ويليامز نائب رئيس البعثة الأممية لدعم الاستقرار في ليبيا الأخير التي أشارت فيه إلى ضرورة تجنيب مقر حكومة الوفاق والمؤسسات المالية والاقتصادية وضرورة انتقالها خارج مدينة أخرى غير طرابلس رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي يخطو خطواته الأولى لسحب الثقة من حكومة فائز السراج.

الشاطر وفي تصريح خاص لموقع “عين ليبيا” أمس الثلاثاء أوضح أن مخرجات مؤتمر برلين تصب في اتجاه واحد وهو إبطال مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا ولن يتأتى هذا إلا بإقصاء السراج عن الحكم وإحلال حكومة أخرى بديلة قادرة على تلبية المطالب الأوربية والدول الداعمة لـ”حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والمشاركة في ما وصفه بـ”الانقلاب على السلطة الشرعية” بإلغاء المذكرتين واستمرار تدفق السلاح إلى طرف واحد دون تمكين من وصفهم بـ”المدافع” من أن يدافع عن نفسه وحقه ومشروعه في الدولة المدنية، حسب زعمه.

وأعتبر مخرجات مؤتمر برلين مشبوهة واصفاً إياها بمؤامرة دولية على استقرار الدولة الليبية ودفعا إلى تقسيمها مستخدمة في ذلك مبررات مقنعة يقصد بها باطل.

وأضاف:” أعتقد أن الساسة الذين اجتمعوا مؤخرا في برلين أو معظمهم باتوا على قناعة أن ليبيا بحاجة إلى رجل قوي مثل حفتر يجمعها ويضمها متجاوزين كافة جرائم الحرب وحقوق الإنسان التي ارتكبها والإهانات المخجلة التي يوجهها لهم في كل مؤتمر يدعونه لحضوره”.

ونوه الشاطر بأن رئيس المجلس الرئاسي يتمتع بإجماع الليبيين بأنه ليس رجل المرحلة ولا يتمتع بمزايا السياسي الشجاع القادر على اتخاذ القرارات الصعبة والمؤهل لإدارة المعركة التي تسبب في اندلاعها بصمته وعدم استعداده طيلة أربع سنوات من حكمه وهو يسمع ويرى مطالبات حفتر المتكررة بالدخول إلى العاصمة سلما أو حربا.

وتابع:” ما لمسناه هو جري السراج وراء حفتر لاسترضائه وحضور المؤتمرات التي يدعوان لحضورهما بالرغم من التحذيرات والنصائح التي وجهت له بأن مسلكه خطأ وسوف يؤدي إلى كارثة وأرى أننا وصلنا إلى قمة الكارثة التي قادنا السراج إليها وليس أمامنا إلا أن نتمسك به كغطاء سياسي للشرعية نحتمي به!.

وأردف:” من هذا الفهم يمسكنا السراج ليواصل تردده في قطع العلاقات أو تقديم دعاوى لمحكمة العدل الدولية وكذلك الجنايات الدولية ضد الدول التي تقتل أبناءنا كل يوم وتعطل الحياة في الدولة وتقطع أرزاق الليبيين بإغلاق الموانئ النفطية”.

عضو مجلس الدولة الإستشاري أشار إلى أن الخطوة التالية التي تشتغل عليها البعثة الأممية بتأييد من مؤتمر برلين وهي إبعاد الرئاسي وحكومة الوفاق بعقدها للمسار السياسي الذي اقترحه مؤتمر برلين بناء على مقترحات غسان سلامة في جنيف الشهر القادم ليقرر تقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وفصل الحكومة عنه، وبذلك ينتهي السراج ويخرج من المشهد السياسي نهائيا.

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