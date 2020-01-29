في تطور شديد الخطورة.. الرميح: أردوغان إنتقل من التهديد إلى التنفيذ في ليبيا

قال رمزى الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات والأمن القومي، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بإنزال تركيا جنودًا وآليات عسكرية بالقرب من طرابلس صحيح، وأن أردوغان لم يتوقف عن إرسال جنود إلى ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه اليوم قد وصلت بارجتان تركيتان إلى ميناء طرابلس، وأنزلت حمولتها وكانت عبارة عن دبابات وشاحنات عسكرية، وبذلك برعاية قوات “الردع والنواصي”، وأصبحت القاعدة التى وصلت إليها الحمولة إليها قاعدة تركية، ومشيرًا إلى أن هذا خير دليل على عدم توقف أردوغان عن انتهاكاته وجرائمه في ليبيا، حسب قوله.

وبدأت تركيا إنزال جنودها في ميناء طرابلس فجر اليوم الأربعاء، عقب وصولهم على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا بإرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة “الوفاق” في معارك طرابلس.

وأوضح الرميح أن أردوغان لا يهدد فقط بعد ولكن تجاوز مرحلة التهديد إلى التنفيذ، وكان هذا من خلال إرسال فرقاطتين حربيتين محملتين بالمرتزقة، وبالتالي ليبيا الآن في تطور شديد ومحفوف بالمخاطر، لأن تركيا تتوغل بالأراضي الليبية دون رادع.

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