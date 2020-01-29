الحصادي: ينبغي الإكتفاء بالأجسام المنتخبة عند التصويت على قرارات جنيف

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري منصور الحصادي أمس الثلاثاء إنه ينبغي الاكتفاء بالأجسام المنتخبة عند التصويت في جنيف على القرارات، وذلك في حال تعذر التوافق وهو الأولى بالنسبة لهم من أجل الوصول إلى حلول يتوفر فيها الحد الأدنى من التوافق، على حد تعبيره.

الحصادي وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذارع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أشار إلى انه لا أحد يستطيع تمثيل الشعب الليبي في أي حوار إلا عبر الطرق الديمقراطية وأهمها الانتخابات فهي الوسيلة المتعارف عليها دستوريًّا وقانونيًّا وديمقراطيًّا كما أن الأساس في الحوار الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وآلياته.

وتابع الحصادي أنه قد يكون لاختيار شخصيات من خارج مجلسي النواب والدولة دور إيجابي فى الوصول إلى حلول سياسية سلمية للأزمة الليبية دون مغالَبة لكن لا بد من مراعاة عدة معايير من أهمها اختيار شخصيات توافقية وعدم الإقصاء ومراعاة التنوع الجغرافي والسياسي والفكري.

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