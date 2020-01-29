اجتماع تقابلي بين شركة الجوف وشركة بيتكس

عقد اجتماع تقابلي بين شركة الجوف للتقنية النفطية وشركة بيتكس تقنيات البترول الدولية للخدمات والاستشارات النفطية، بحضور رئيسي لجنتي الإدارة عن الشركتين، اليوم الأربعاء.

وناقش الاجتماع سير الأعمال الحالية، إضافة إلى استعراض بعض الانشطة الجديدة، التي ستقوم بها شركة بيتكس، بتقديمها ضمن الاتفاقية الموقعة معهم.

وتم التنسيق خلال الاجتماع، لتقديم عروض فنية لشركة الخليج العربي للنفط وكذلك شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، والتي ستكون خلال اليومين القادمين.

يذكر أن الاجتماع حضره رئيس لجنة الإدارة مجدي جبريل الدرسي عن الجوف ورئيس لجنة الإدارة فتحي شنيب عن بيتكس برقة وعدد من المديرين من أقسام الشركات المختلفة

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