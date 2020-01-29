العباني : مؤتمر جنيف مؤامرة على ليبيا ويجب إبعاد سلامة

العنوان_بنغازي

حذر عضو مجلس النواب المقاطع محمد العباني التابع للتيارات الإسلامية، من لقاء جنيف، مؤكداً أنه “مؤامرة أخرى من المؤامرات التي تحاك على الليبيين، وأن المشاركة فيه جريمة في حق ليبيا وشعبها”.

وأضاف العباني في سلسلة تدوينات له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “مؤتمر جنيف لن يكون الفرصة الأخيرة للإخوان، طالما مهندس تمكين الإخوان يترأس البعثة الأممية للدعم”، مطالبا بـ” إبعاد سلامة أولا” عن الحوار والمشهد بشكل عام.

وتابع قائلا “مؤتمر جنيف، إضافة أخرى من الفساد، لما سبق وأن أنتجه اتفاق الصخيرات، يا أسفي على من يتسابقون على حضوره”، معقبا “سلامة يفصل وهم يلبسون”.

وأكد قائلا “لا لجنيف، ولا لمخرجاته، كفانا عبثا، من حقنا كبشر أن نتولى شأننا العام، أبعدوا سلامة سبب أزمتنا وتأجيج صراعنا وهدر إمكانياتنا”

ولفت إلى أنه “لا معنى لجنيف والمليشيات تمتشق سلاحها”، مؤكدا “كلنا مع جيشنا العظيم في تطهير المدن والقرى”..